Кабмін виділив майже 19 млн гривень постраждалим учасникам АТО

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, членам сімей 11 загиблих бійців АТО виділять допомогу на загальну суму 13 млн гривень

Кабінет міністрів України 14 серпня ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, одноразова допомога буде спрямована:

членам сімей 11 осіб, які загинули, на загальну суму 13 млн грн;

11 особам, які отримали інвалідність, на загальну суму 5,6 млн грн.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджету.

Зокрема, членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а бійцям, що отримали інвалідність у залежності від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Зокрема, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, у червні Кабмін виділив гроші на 500 квартир учасникам АТО, "афганцям" і учасникам Євромайдану.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому уряд виділив 17,5 млн гривень у якості одноразової допомоги членам сімей 10 загиблих і 13 постраждалим в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі військовим.