Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыле

Кабинет министров Украины на тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделил 100 млн гривен. Об этом в Telegram сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня к тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек и почти сотню 98 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

"Правительство выделяет из резервного фонда дополнительные 100 млн гривен для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения направляют 34,8 млн гривен, а Государственному агентству лесных ресурсов - 10,100 млн гривен.

"Дополнительные расходы - это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", - добавил премьер и отметил, что на этой неделе Рада в 18 раз подняла штрафы за поджог сухостоев.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются уже десятый день.

В связи этим в Беларуси замерили радиационный фон и установили, что на сегодня в стране сохраняется стабильная радиационная обстановка.