Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобилі

Кабінет міністрів України на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні виділив 100 млн гривень. Про це у Telegram повідомив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні до гасіння пожеж у зоні відчуження залучили понад 400 осіб та майже сотню 98 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

"Уряд виділяє з резервного фонду додаткові 100 млн гривень для ДСНС на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Державному агентству з управління зоною відчуження направляють 34,8 млн гривень, а Державному агентству лісових ресурсів - 10,100 млн гривень.

"Додаткові витрати - це ціна байдужості осіб, які не тільки знищують навколишнє середовище, але й наражають на небезпеку своїх співгромадян", - додав прем'єр і зазначив, що на цьому тижні Рада в 18 разів підвищила штрафи за підпал сухостоїв.

Нагадаємо, пожежі в Чорнобильській зоні тривають вже десятий день.

У зв'язку з цим в Білорусі виміряли радіаційний фон і встановили, що на сьогодні в країні зберігається стабільна радіаційна обстановка.