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Кабмін втричі збільшив розмір соціальної допомоги дітям загиблих добровольців

Фото: уряд збільшив розмір соціальної допомоги дітям (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Уряд в три рази збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

За ініціативи Мінветеранів уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України з-поміж осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Рішення уряду дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 гривні до  7800 гривень на одного неповнолітнього та до 6100 гривень - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Виплати для українців

Нагадаємо, з 1 березня українцям перерахували страхові виплати, зокрема державної допомоги, що виплачується на підставі нещасних випадків на виробництвах.

Також ми писали, що з 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися у Центрі зайнятості.

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