RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин втрое увеличил размер социальной помощи детям погибших добровольцев

Фото: правительство увеличило размер социальной помощи детям (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Правительство в три раза увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев.

По инициативе Минветеранов правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. Речь идет о детях погибших защитников и защитниц Украины из числа лиц, которые добровольно принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Решение правительства позволяет уже с 1 апреля автоматически повысить размер выплаты с 2361 гривны до 7800 гривен на одного несовершеннолетнего и до 6100 гривен - на каждого, если в семье двое и больше детей.

Выплаты для украинцев

Напомним, с 1 марта украинцам перечислили страховые выплаты, в том числе государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев на производствах.

Также мы писали, что с 1 марта на выплаты по новому заявлению могут претендовать те безработные ВПЛ, которые зарегистрировались в Центре занятости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДети