ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін запропонував Раді спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 15:20
UA EN RU
Кабмін запропонував Раді спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців Фото: законопроєкт зі спрощення міжнародного розшуку та екстрадиції (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №11223, який передбачає зміни у Кримінальному процесуальному Кодексі у питанні міжнародного співробітництва. Зокрема, документ пропонує спрощення процедури оголошення особи у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як пояснили в уряді, наразі в законодавстві відсутнє визначення поняття "міжнародний розшук". Це, своєю чергою, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції.

Тому зміни до статей 281, 282 та 335 спрямовані на усунення цього недоліку.

Зокрема, зміни, які пропонує Кабмін, покликані нормативно і процесуально визначити момент початку міжнародного розшуку.

Що передбачається

Так, передбачається розширити зміст поняття "запитуюча сторона" і створити правову підставу для співробітництва з Прокуратурою Європейського Союзу;

Також планується запровадити уточнення підстави для відновлення досудового розслідування та зупинення судового провадження у разі вжиття заходів у межах міжнародного співробітництва;

Крім того, Кабмін пропонує низку вдосконалень, таких як:

  • удосконалення нормативного врегулювання процесуальних питань, пов’язаних з екстрадицією
  • удосконалення процедури перейняття кримінального провадження;
  • удосконалення процедури розв'язання питань про передачу засуджених осіб та про виконання вироків судів іноземних держав в Україні та вироку суду України за кордоном.

Водночас також розглядається усунення прогалин та врегулювання порядку розгляду запиту іноземної держави про розподіл або повернення конфіскованого майна, а також створення правові підстави для звернення суду України з таким запитом до компетентного органу іноземної держави.

Нещодавні законопроєкти в Україні

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який має врегулювати процедуру мобілізації.

Також народні депутати на засіданні у четвер, 25 квітня, підтримали у першому читанні законопроєкт № 10256, який допоможе створити системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.

Варто зауважити, що 10 квітня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення по мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Уламки розлетілись на 1,5 км. З'явилось відео удару касетним снарядом по Одесі
Уламки розлетілись на 1,5 км. З'явилось відео удару касетним снарядом по Одесі
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"