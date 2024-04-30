Кабмін запропонував Раді спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №11223, який передбачає зміни у Кримінальному процесуальному Кодексі у питанні міжнародного співробітництва. Зокрема, документ пропонує спрощення процедури оголошення особи у міжнародний розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Як пояснили в уряді, наразі в законодавстві відсутнє визначення поняття "міжнародний розшук". Це, своєю чергою, впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції.
Тому зміни до статей 281, 282 та 335 спрямовані на усунення цього недоліку.
Зокрема, зміни, які пропонує Кабмін, покликані нормативно і процесуально визначити момент початку міжнародного розшуку.
Що передбачається
Так, передбачається розширити зміст поняття "запитуюча сторона" і створити правову підставу для співробітництва з Прокуратурою Європейського Союзу;
Також планується запровадити уточнення підстави для відновлення досудового розслідування та зупинення судового провадження у разі вжиття заходів у межах міжнародного співробітництва;
Крім того, Кабмін пропонує низку вдосконалень, таких як:
- удосконалення нормативного врегулювання процесуальних питань, пов’язаних з екстрадицією
- удосконалення процедури перейняття кримінального провадження;
- удосконалення процедури розв'язання питань про передачу засуджених осіб та про виконання вироків судів іноземних держав в Україні та вироку суду України за кордоном.
Водночас також розглядається усунення прогалин та врегулювання порядку розгляду запиту іноземної держави про розподіл або повернення конфіскованого майна, а також створення правові підстави для звернення суду України з таким запитом до компетентного органу іноземної держави.
Нещодавні законопроєкти в Україні
Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який має врегулювати процедуру мобілізації.
Також народні депутати на засіданні у четвер, 25 квітня, підтримали у першому читанні законопроєкт № 10256, який допоможе створити системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.
Варто зауважити, що 10 квітня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення по мобілізації.
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