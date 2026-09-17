Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає

Підтримка бізнесу під час війни

Нагадаємо, раніше уряд розробив зміни до механізму страхування воєнних ризиків, пропонуючи включити Київ та область до програми підтримки та розширити її на паливний сектор.

Такі кроки пов'язані зі зростанням масштабів збитків для підприємців.

За оцінками Міністерства економіки та довкілля України, у 2026 році втрати українського бізнесу через російські атаки можуть сягнути 10 мільярдів доларів, що змушує владу шукати нові інструменти для захисту й компенсації втрат.