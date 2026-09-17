RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит

16:07 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com_sergii.koretskyi.page)

Киев и Киевскую область внесли в список территорий повышенного риска.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Причины и детали решения

По словам главы правительства, привлечение столицы и региона в эту зону является первым из запланированных шагов.

"Первое - включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска", - отметил чиновник.

Расширение списка позволит применить дополнительные меры предосторожности и оптимизировать ресурсы для защиты населения и критической инфраструктуры в регионе.

Что это значит

Включение столичного региона в список открывает новые возможности для местных предпринимателей и топливного сектора.

В частности, предлагается ввести следующие изменения:

Расширение географии - государственные инструменты поддержки бизнеса распространят на компании, имущество которых расположено в Киеве и области.

Поддержка АЗС и нефтяников - к объектам, которые можно застраховать от военных рисков, добавят топливные резервуары, запасы горючего, горючее в транзите и специальный транспорт (в том числе бензовозы).

Большие компенсации - предельный размер частичной компенсации страховых премий из госбюджета хотят увеличить до 5 млн гривен.

Поддержка бизнеса во время войны

Напомним, ранее правительство разработало изменения в механизм страхования военных рисков, предлагая включить Киев и область в программу поддержки и расширить ее на топливный сектор.

Такие шаги связаны с ростом масштабов ущерба для предпринимателей.

По оценкам Министерства экономики и окружающей среды Украины, в 2026 году потери украинского бизнеса из-за российских атак могут достигнуть 10 миллиардов долларов, что заставляет власти искать новые инструменты для защиты и компенсации потерь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров УкраиныКиевКиевская областьСергей КорецкийБизнесВойна в Украине