Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит

Поддержка бизнеса во время войны

Напомним, ранее правительство разработало изменения в механизм страхования военных рисков, предлагая включить Киев и область в программу поддержки и расширить ее на топливный сектор.

Такие шаги связаны с ростом масштабов ущерба для предпринимателей.

По оценкам Министерства экономики и окружающей среды Украины, в 2026 году потери украинского бизнеса из-за российских атак могут достигнуть 10 миллиардов долларов, что заставляет власти искать новые инструменты для защиты и компенсации потерь.