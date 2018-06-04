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Кабмин внес в ВР ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы

НовостиПолитика    04.06.2018 - 17:48
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Соответствующий проект закона был внесен в парламент 4 июня

Кабинет министров внес в парламент законопроект №0190 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Соответствующий проект закона был внесен в Верховную раду 4 июня 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта и собственно соглашения пока отсутствует на сайте Рады, однако проект соглашения имеется в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, 5 марта 2018 года было подписано соглашение с Финляндией о реализации проекта поддержки реформы украинской школы, согласно которой финская сторона предоставит Украине техническую помощь на сумму 6 млн евро в период до 2021 года для поддержки реформирования общего среднего образования в Украине.

Напомним, ранее Кабмин одобрил ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы.

Правительство внесло в парламент ряд неотложных законопроектов Кабмин с 1 июня объявляет конкурс на соискание премии за разработку инновационных технологий
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Финляндия, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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