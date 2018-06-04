Кабмін вніс до ВР ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи

Відповідний проект закону було внесено до парламенту 4 червня

Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект №0190 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи". Відповідний проект закону був внесений у Верховну раду 4 червня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Текст законопроекту та власне угоди наразі відсутній на сайті Ради, однак проект угоди є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, 5 березня 2018 року було підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проекту підтримки реформи української школи, відповідно до якої фінська сторона надасть Україні технічну допомогу на суму 6 млн євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи.