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Кабмін вніс до ВР ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи

НовиниПолітика    04.06.2018 - 17:48
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Відповідний проект закону було внесено до парламенту 4 червня

Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект №0190  "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи". Відповідний проект закону був внесений у Верховну раду 4 червня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Текст законопроекту та власне угоди наразі відсутній на сайті Ради, однак проект угоди є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, 5 березня 2018 року було підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проекту підтримки реформи української школи, відповідно до якої фінська сторона надасть Україні технічну допомогу на суму 6 млн євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Финляндия, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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