Кабмин поддержал ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы

Финляндия предоставит помощь на 6 млн евро для реформы украинской школы

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашения с Финляндией по реформе украинской школы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, 5 марта 2018 было подписано соглашение с Финляндией о реализации проекта поддержки реформы украинской школы, в соответствии с которой финская сторона предоставит Украине техническую помощь на сумму 6 млн евро в период до 2021 года для поддержки реформирования общего среднего образования в Украине.

При этом с учетом положений статьи 9 закона "О международных договорах Украины" соглашение подлежит ратификации путем принятия соответствующего закона.

Фото: соглашение с Финляндией по реформе украинской школы

Напомним, ранее украинское правительство утвердило выделение 1 млрд гривен на оснащение начальных школ.