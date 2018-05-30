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Кабмин поддержал ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы

НовостиПолитика    30.05.2018 - 15:21
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Финляндия предоставит помощь на 6 млн евро для реформы украинской школы

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ратифицировать соглашения с Финляндией по реформе украинской школы. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, 5 марта 2018 было подписано соглашение с Финляндией о реализации проекта поддержки реформы украинской школы, в соответствии с которой финская сторона предоставит Украине техническую помощь на сумму 6 млн евро в период до 2021 года для поддержки реформирования общего среднего образования в Украине.

При этом с учетом положений статьи 9 закона "О международных договорах Украины" соглашение подлежит ратификации путем принятия соответствующего закона.

 

Фото: соглашение с Финляндией по реформе украинской школы

Напомним, ранее украинское правительство утвердило выделение 1 млрд гривен на оснащение начальных школ.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, реформы, Финляндия, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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