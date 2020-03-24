Кабмин внес в Раду закон о банках для новой программы сотрудничества с МВФ

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Сейчас законопроект обрабатывается в комитете.

Документом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом планируется и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины принятия закона "о банках". Ковалив анонсировала, что соответствующий законопроект будет внесен правительством.

Как писало РБК-Украина ранее, НБУ договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Подчеркнем, источники агентства в парламенте заявили, что Верховная рада не будет рассматривать на внеочередном заседании ни земельную реформу, ни закон о банках.