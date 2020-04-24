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Кабмин внес в Раду закон об усилении защиты прав детей

Новости » Политика     24.04.2020 - 17:07
Кабмин внес в Раду закон об усилении защиты прав детей
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент текст законопроекта отсутствует 

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №3386 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины по поводу сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствования порядка рассмотрения дел особого производства". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Документ был зарегистрирован в пятницу, 24 апреля. На данный момент его текст отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, на заседании в среду Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает обеспечение защиты прав и интересов детей путем сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишения родительских прав, отобрания ребенка у родителей без лишения их родительских прав.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября 2019 года в парламенте анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления.

Отметим, в марте 2018 года депутаты Верховной рады 8 созыва не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

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