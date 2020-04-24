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Кабмін вніс у Раду закон про посилення захисту прав дітей

Новини » Політика     24.04.2020 - 17:07
Кабмін вніс у Раду закон про посилення захисту прав дітей
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст законопроекту відсутній

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №3386 "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення термінів розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Документ був зареєстрований в п'ятницю, 24 квітня. На даний момент його текст відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, на засіданні в середу Кабмін схвалив законопроект, який передбачає забезпечення захисту прав та інтересів дітей шляхом скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці вересня 2019 року в парламенті анонсували розробку законопроектів у сфері усиновлення.

Відзначимо, в березні 2018 року депутати Верховної ради 8 скликання не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

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