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Кабмин одобрил закон об усилении защиты прав детей

Новости » Политика     22.04.2020 - 15:45
Кабмин одобрил закон об усилении защиты прав детей
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается сократить сроки судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрил законопроект, который предусматривает обеспечение защиты прав и интересов детей путем сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишения родительских прав, отобрания ребенка у родителей без лишения их родительских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

В частности, проектом предлагается предусмотреть, что подготовительное производство по делам о лишении родительских прав и об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав должно быть проведено в течение тридцати дней со дня открытия производства.

Также в законопроекте прописано, что суд должен начать рассмотрение дела о лишении родительских прав и об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав по существу не позднее следующего рабочего дня со дня окончания подготовительного производства по таким делам.

Вместе с тем предусматривается установить, что суд рассматривает дела об усыновлении в течение разумного срока, но не более тридцати дней со дня открытия производства по делу. Кроме того, проектом предлагается исключение положений об участии присяжных в рассмотрении дел особого производства.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Верховной раде Украины анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления.

Как писало РБК-Украина, в марте 2018 года депутаты Верховной рады 8 созыва не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

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