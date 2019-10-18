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Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу

Новини » Політика    18.10.2019 - 12:32
Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст закону відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України законопроект №2285 про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабмін у ході свого засідання 29 вересня схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу.

"Також схвалено проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам", - зазначалося у повідомленні уряду.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив ВР схвалити закони про легалізацію грального бізнесу. Зеленський доручив прийняти закон до 1 грудня 2019 року.

Відзначимо, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що економічний ефект від легалізації грального бізнесу очікується у сумі 2-2,5 млрд гривень. Сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

Додамо також, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що більшість українців (58%) виступають проти повернення в Україну грального бізнесу. За даними опитування, 11% респондентів вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, а 4% не змогли відповісти.

Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижні МЗС розробляє законопроект про надання подвійного громадянства
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