Кабмин внес в Раду закон об административно-территориальном устройстве Украины

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководства.

Напомним, осенью 2018 года Ирина Геращенко, занимавшая пост первого вице-спикера ВР, отмечала, что Верховная рада сможет проголосовать за законопроект "Об основах административно-территориального устройства Украины" до конца девятой сессии. Однако документ так и не был принят.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. В частности, глава государства провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в КУ по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.