Кабмін вніс до Ради закон про адміністративно-територіальний устрій України

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту. Документ був зареєстрований у Раді 24 січня.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництва.

Нагадаємо, восени 2018 року Ірина Геращенко, яка обіймала посаду першого віце-спікера ВР, зазначала, що Верховна рада зможе проголосувати за законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України" до кінця дев'ятої сесії. Однак документ так і не був прийнятий.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію. Зокрема, глава держави провів зустріч із керівництвом фракції "Слуга народу", на якій обговорювалася реформа децентралізації. За підсумками обговорення президент і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до КУ щодо реформи децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.