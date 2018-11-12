Рада примет закон об административно-территориальном устройстве до конца сессии

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко назвала голосование за этот закон "задачей" украинского парламента

Верховная рада сможет проголосовать за законопроект "Об основах административно-территориального устройства Украины" до конца девятой сессии. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент РБК-Украина.

Геращенко назвала голосование за этот закон "задачей" украинского парламента.

"В качестве домашнего задания берем и планируем, надеюсь, до конца нынешней сессии принять в целом закон об основах административно-территориального устройства. Если об этом просят нас местные власти - задача украинского парламента за это проголосовать", - заявила Геращенко.

Отметим, что законопроект "Об основах административно-территориального устройства Украины" №8051 был подан в парламент Кабинетом министров в феврале 2018 года.

Напомним, Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации. Вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Верховной раде заявил, что для Кабмина очень важно рассмотрение закона об основах административного территориального устройства и закона о службе в органах местного самоуправления.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации, о чем сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Добавим, в Украине сейчас нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, о чем заявил глава комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.