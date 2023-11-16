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Кабмін визначився, хто буде відповідальним за виїзд топ-чиновників за кордон

Київ, Четвер 16 листопада 2023 15:15
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Кабмін визначився, хто буде відповідальним за виїзд топ-чиновників за кордон Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Виїзд українських топ-чиновників за кордон контролює уряд. Рішення про закордонне відрядження ухвалюватиме прем'єр-міністр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1204 від 14 листопада.

Уряд визначився, що високопоставлених чиновників у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр Денис Шмигаль. Йдеться про міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Раніше прем'єр-міністр видавав закордонні відрядження для першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну. Рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр.

Виїзд за кордон чиновників

У січні цього року український уряд запровадив заборону на виїзд за кордон для чиновників, це можна зробити лише за умови відрядження. Цьому передували скандали, пов'язані із відпочинком українських депутатів та чиновників на закордонних курортах під час повномасштабної війни.

Зокрема, у липні цього року заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Юрій Арістов незаконно виїхав на Мальдіви та відпочивав у 5-зірковому готелі разом з сім'єю. Після цього правоохоронці провели обшуки у нардепа. Верховна рада України позбавила Арістова депутатського мандата.

Також нагадаємо, що у жовтні спалахнув скандал довкола заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері. ЗМІ повідомляли, що нібито його дружина намагалася перетнути кордон України з Угорщиною та вивезти 13 мільйонів доларів. МВС спростовує цю інформацію, але на період службового розслідування Тетерю відсторонили.

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Денис Шмигаль выезд за границу
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