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Кабмин определился, кто будет ответственен за выезд топ-чиновников за границу

Киев, Четверг 16 ноября 2023 15:15
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Кабмин определился, кто будет ответственен за выезд топ-чиновников за границу Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Выезд украинских топ-чиновников за границу контролирует правительство. Решение о заграничной командировке будет принимать премьер-министр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1204 от 14 ноября.

Правительство определилось, что высокопоставленных чиновников в служебные командировки за границу теперь должен отпускать премьер Денис Шмыгаль. Речь идет о министрах, руководителях центральных органов исполнительной власти и их заместителях.

Ранее премьер-министр выдавал заграничные командировки для первого вице-премьера, вице-премьера, министров и государственного секретаря Кабмина. Решение о выезде за границу руководителей центральных органов исполнительной власти принимал первый вице-премьер.

Выезд за границу чиновников

В январе этого года украинское правительство ввело запрет на выезд за границу для чиновников, это можно сделать только в условиях командировки. Этому предшествовали скандалы, связанные с отдыхом украинских депутатов и чиновников на зарубежных курортах во время полномасштабной войны.

В частности, в июле этого года заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Юрий Аристов незаконно выехал на Мальдивы и отдыхал в 5-звездочном отеле вместе с семьей. После этого правоохранители провели обыски у нардепа. Верховная рада Украины лишила Аристова депутатского мандата.

Также напомним, что в октябре вспыхнул скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Василия Тетери. СМИ сообщали, что якобы его жена пыталась пересечь границу Украины с Венгрией и вывезти 13 миллионов долларов. МВД опровергает эту информацию, но на период служебного расследования Тетерю отстранили.

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Денис Шмыгаль выезд за границу
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