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Лише у відрядження. Опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 19:37
Лише у відрядження. Опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон Фото: опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заборону чиновникам виїжджати за межі України не в рамках службового відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

У разі введення в Україні воєнного стану низка чиновників має право перетинати державний кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Хто потрапляє під обмеження:

  • члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
  • державний секретар Кабінету міністрів України, його перший заступник та заступники;
  • керівник Апарату Верховної ради України, його перший заступник та заступники;
  • державні секретарі міністерств;
  • керівник Офісу президента України та його заступники;
  • керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступники;
  • голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
  • голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
  • голова та члени Рахункової палати;
  • голова та члени Центральної виборчої комісії;
  • голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники;
  • народні депутати України;
  • уповноважений Верховної ради України з прав людини та його представники;
  • голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
  • постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
  • голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
  • судді Конституційного суду України;
  • судді;
  • прокурори;
  • керівники інших державних органів та їх заступники;
  • депутати місцевих рад;
  • керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;
  • працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами; органами місцевого самоврядування;
  • керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;
  • голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;
  • голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Проте є три випадки, коли чиновники можуть перетнути кордон без службового відрядження

Батьки одинаки з дітьми до 18 років

У виняткових випадках можливий пропуск через державний кордон жінки чи чоловіка, які є батьками одинаками, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину чи дітей віком до 18 років (включно), зокрема:

  • під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України;
  • для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

Пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

У разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї

Під час введення в Україні воєнного стану голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, зазначених в списку вище, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Для лікування за кордоном

На час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон осіб, визначених списком вище, для лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Нагадаємо, заборонити виїзд чиновників за кордон вирішив президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 січня.

Чому Зеленський вирішив заборонити чиновникам їздити за кордон - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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