Лише у відрядження. Опубліковано постанову про заборону на виїзд чиновників за кордон
Кабінет міністрів оприлюднив постанову про заборону чиновникам виїжджати за межі України не в рамках службового відрядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів.
У разі введення в Україні воєнного стану низка чиновників має право перетинати державний кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.
Хто потрапляє під обмеження:
- члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів;
- керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
- державний секретар Кабінету міністрів України, його перший заступник та заступники;
- керівник Апарату Верховної ради України, його перший заступник та заступники;
- державні секретарі міністерств;
- керівник Офісу президента України та його заступники;
- керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступники;
- голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
- голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
- голова та члени Рахункової палати;
- голова та члени Центральної виборчої комісії;
- голови та члени інших державних колегіальних органів;
- секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники;
- народні депутати України;
- уповноважений Верховної ради України з прав людини та його представники;
- голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
- постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
- голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- судді Конституційного суду України;
- судді;
- прокурори;
- керівники інших державних органів та їх заступники;
- депутати місцевих рад;
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;
- працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами; органами місцевого самоврядування;
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.
Проте є три випадки, коли чиновники можуть перетнути кордон без службового відрядження
Батьки одинаки з дітьми до 18 років
У виняткових випадках можливий пропуск через державний кордон жінки чи чоловіка, які є батьками одинаками, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину чи дітей віком до 18 років (включно), зокрема:
- під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України;
- для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.
Пропуск здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.
У разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї
Під час введення в Україні воєнного стану голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, зазначених в списку вище, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.
Для лікування за кордоном
На час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон осіб, визначених списком вище, для лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.
Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.
Нагадаємо, заборонити виїзд чиновників за кордон вирішив президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 січня.
Чому Зеленський вирішив заборонити чиновникам їздити за кордон - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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