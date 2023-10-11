У МВС спростували, що дружина заступника міністра намагалася вивезти за кордон 13 млн доларів

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що інформація про дружину заступника міністра Василя Тетері, яка нібито намагалася перетнути кордон України з Угорщиною та вивезти 13 мільйонів доларів, не відповідає дійсності.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МВС, а також на офіційному сайті Державної митної служби України.

"Державна митна служба України офіційно повідомляє, що поширена в деяких ЗМІ неперевірена інформація щодо виявлення на КПП "Захонь" угорською стороною значної суми валюти, яку нібито переміщала дружина заступника міністра МВС України 29 вересня цього року, не знайшла свого підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Про це, як зазначають у відомстві, митній службі 5 жовтня повідомили самі угорські колеги під час зустрічі митної та прикордонної служб на КПП "Чоп-Захонь".

"У протоколі суміжна сторона чітко зазначила, що "у період з 28 по 30 вересня 2023 року у пункті пропуску "Захонь" представниками поліції не надавалися жодних коштів, які переміщували з приховуванням від прикордонно-митного контролю, а також їм невідомо про декларування коштів у розмірі 13 млн доларів США", - додали в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що дружина заступника міністра взагалі не виїжджала за кордон у 2023 році. Документи, що підтверджують цю інформацію, співробітники митної служби відправили до Центру протидії дезінформації РНБО.

У коментарі РБК-Україна речниця МВС Мар'яна Рева зазначила, що інформація є фейком і завдає шкоди репутації міністерства.

"Особи, які розповсюдили свідомо неправдиву інформацію, мають вибачитися перед сім'єю чиновника. Крім того, готується відповідний позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Однак це удар не лише по сім'ї заступника міністра. Це удар по всьому МВС", - зазначила Рева.

Зазначимо, раніше в мережі опублікували інформацію про те, що дружина заступника міністра Василя Тетері нібито намагалася вивезти за кордон 13 млн доларів. Їх нібито виявили співробітники угорської служби під час митного контролю та передали цю інформацію до НАБУ.

Виїзд за кордон чиновників

Нагадаємо, у січні цього року український уряд запровадив заборону на виїзд за кордон для чиновників, це можна зробити лише за умови відрядження.

Цьому передували скандали, пов'язані із відпочинком українських депутатів та чиновників на закордонних курортах під час повномасштабної війни.