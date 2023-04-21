Кабмин определил семь заданий для реформы энергетического сектора, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Кабинет министров поставил перед собой семь заданий, которые позволят реформировать энергетический сектор Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, эти задания таковы:
- восстановление энергосистемы;
- децентрализация энергосистемы;
- интеграция с ЕС;
- развитие зеленого генерирования;
- добыча украинского газа;
- энергоэффективность;
- нефтепереработка и нефтетранспортирование.
Премьер отметил, что их выполнение имеет ключевое значение для энергобезопасности и энергонезависимости Украины.
Напомним, ранее министр энергетики США заявлял, что Украина может достичь энергетической независимости, если будет развивать чистую энергию.
Также мы писали, что Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.
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