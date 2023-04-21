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Кабмин определил семь заданий для реформы энергетического сектора, - Шмыгаль

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 21:09
Кабмин определил семь заданий для реформы энергетического сектора, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров поставил перед собой семь заданий, которые позволят реформировать энергетический сектор Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, эти задания таковы:

  • восстановление энергосистемы;
  • децентрализация энергосистемы;
  • интеграция с ЕС;
  • развитие зеленого генерирования;
  • добыча украинского газа;
  • энергоэффективность;
  • нефтепереработка и нефтетранспортирование.

Премьер отметил, что их выполнение имеет ключевое значение для энергобезопасности и энергонезависимости Украины.

Напомним, ранее министр энергетики США заявлял, что Украина может достичь энергетической независимости, если будет развивать чистую энергию.

Также мы писали, что Европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило допустимые объемы импорта электроэнергии в Украину.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия
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