Кабмін відсторонив голову наглядової ради Sense Bank після гучного розслідування НАБУ

За словами прем'єра, аналогічна відповідальність має стосуватися інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування.

Корецький наголосив, що оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції.

"Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи довіра є принциповою умовою роботи", - заявив прем'єр.

Що відомо про Миколу Гладишенка

Микола Гладишенко увійшов до складу наглядової ради Sense Bank у жовтні 2025 року як незалежний член.

Він має понад 17 років досвіду у банківській сфері та державних фінансах. Раніше працював у "Дельта Банку", "Альфа Банку" та "Українській фінансовій житловій компанії", де обіймав керівні посади.

Що відомо про Олексія Ступака

Олексій Ступак очолив правління Sense Bank у лютому 2024 року. До цього понад 20 років працював у банківському секторі, зокрема в "Правекс Банку", "Індекс Банку" та "Креді Агріколь Банку".

До Sense Bank він приєднався у 2019 році, де відповідав за корпоративний бізнес.

Що відомо про розслідування НАБУ

Раніше НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, можуть бути причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати.

Серед фігурантів справи джерела РБК-Україна називали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столяра та колишнього нардепа Максима Микитася. Мудру вже звільнили з посади.

За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 млн гривень готівкою. Гроші, за даними слідства, привозили в мішках та проводили через рахунки Sense Bank і підконтрольних компаній.

У матеріалах розслідування також йдеться про можливі спроби встановлення контролю над банком та втручання в конкурс на очільника САП.

Після оприлюднення матеріалів Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо Sense Bank. Відповідне рішення підтримали 155 народних депутатів.