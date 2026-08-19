Кабмин отстранил главу набсовета Sense Bank после громкого расследования НАБУ

По словам премьера, аналогичная ответственность должна касаться других должностных лиц банка, фигурирующих в материалах досудебного расследования.

Корецкий подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции.

"Доверие является принципиальным условием работы к государственному финансовому учреждению доверие является принципиальным условием работы", - заявил премьер.

Что известно о Николае Гладышенко

Николай Гладышенко вошел в состав наблюдательного совета Sense Bank в октябре 2025 года как независимый член.

У него более 17 лет опыта в банковской сфере и государственных финансах. Ранее работал в "Дельта Банке", "Альфа Банке" и "Украинской финансовой жилищной компании", где занимал руководящие должности.

Что известно об Алексее Ступаке

Алексей Ступак возглавил правление Sense Bank в феврале 2024 года. До этого более 20 лет работал в банковском секторе, в частности в "Правэкс Банке", "Индекс Банке" и "Креди Агриколь Банке".

В Sense Bank он присоединился в 2019 году, где отвечал за корпоративный бизнес.

Что известно о расследовании НАБУ

Ранее НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, к которой, по данным следствия, могут быть причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты.

Среди фигурантов дела источники РБК-Украина называли заместитель руководителя ОП Ирину Мудру, народного депутата Вадима Столяра и бывшего нардепа Максима Никитася. Мудрую уже уволили с должности.

По версии следствия, участники группы могли организовать схему легализации 150 млн гривен наличными. Деньги по данным следствия привозили в мешках и проводили через счета Sense Bank и подконтрольных компаний.

В материалах расследования также говорится о возможных попытках установления контроля над банком и вмешательстве в конкурс на главу САП.

После обнародования материалов Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Sense Bank. Соответствующее решение было поддержано 155 народными депутатами.