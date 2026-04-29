Кабмін виділив ще 2 млрд гривень на "єВідновлення": яку компенсацію можна отримати

22:25 29.04.2026 Ср
2 хв
Це дасть змогу майже 20 тисячам сімей отримати компенсації
aimg Анастасія Никончук
Фото: гроші (flickr.com National Bank Of Ukraine)

Уряд виділив додаткове фінансування для компенсацій на ремонт житла, що постраждало через російські атаки, у рамках програми "єВідновлення".

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в мережі Telegram, передає РБК-Україна.

Читайте також: Тариф на світло для українців залишиться без змін до жовтня, - Свириденко

Додаткові кошти на відновлення

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати ще 2 млрд грн на підтримку українців, чиї будинки зазнали пошкоджень.

Завдяки цьому фінансуванню майже 20 тисяч сімей зможуть отримати компенсації на проведення ремонтних робіт різної складності.

Розміри виплат та умови

У рамках програми передбачено різні рівні допомоги залежно від ступеня руйнувань.

Для незначних пошкоджень компенсація може становити до 200 тисяч грн на один об'єкт.

У випадках серйозніших руйнувань виплати збільшуються: до 350 тисяч грн для квартир і до 500 тисяч грн для приватних будинків.

Масштаби програми

На сьогодні програма "єВідновлення" вже охопила значну кількість громадян.

За офіційними даними, компенсації отримали близько 139 тисяч сімей, а загальний обсяг виплачених коштів сягнув 13,5 млрд грн.

Це один із ключових інструментів підтримки постраждалих від війни.

Як подати заявку

Прийом заявок триває. Громадяни, чиє житло було пошкоджено або зруйновано, можуть звернутися через ЦНАП, до нотаріуса або скористатися порталом "Дія". Це дає змогу прискорити процес розгляду та отримання компенсації.

Нагадуємо, що в березні 2026 року середній рівень заробітної плати в Україні сягнув 30 356 гривень, збільшившись на 7,2% порівняно з показником за лютий.

Зазначимо, що в Україні пенсія за віком розраховується індивідуально і залежить не тільки від страхового стажу, а й від рівня офіційної заробітної плати. Водночас під час нарахування враховується середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію, яка у 2026 році становить 17 482,87 гривні.

Більше по темі:
Війна в УкраїніЮлія Свириденко