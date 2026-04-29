Кабмин выделил еще 2 млрд гривен на "єВідновлення": какую компенсацию можно получить

Правительство выделило дополнительное финансирование для компенсаций на ремонт жилья, пострадавшего из-за российских атак в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в сети Telegram, передает РБК-Украина .

Дополнительные средства на восстановление

Кабинет министров принял решение направить еще 2 млрд грн на поддержку украинцев, чьи дома получили повреждения.

Благодаря этому финансированию почти 20 тысяч семей смогут получить компенсации на проведение ремонтных работ разной сложности.

Размеры выплат и условия

В рамках программы предусмотрены разные уровни помощи в зависимости от степени разрушений.

Для незначительных повреждений компенсация может составлять до 200 тысяч грн на один объект.

В случаях более серьезных разрушений выплаты увеличиваются: до 350 тысяч грн для квартир и до 500 тысяч грн для частных домов.

Масштабы программы

На сегодня программа "єВідновлення" уже охватила значительное количество граждан.

По официальным данным, компенсации получили около 139 тысяч семей, а общий объем выплаченных средств достиг 13,5 млрд грн.

Это один из ключевых инструментов поддержки пострадавших от войны.

Как подать заявку

Прием заявок продолжается. Граждане, чье жилье было повреждено или разрушено, могут обратиться через ЦНАП, к нотариусу или воспользоваться порталом "Дія". Это позволяет ускорить процесс рассмотрения и получения компенсации.