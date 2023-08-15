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Кабмін виділив понад мільярд гривень на посилення оборонних рубежів у двох областях

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Вівторок 15 серпня 2023 15:43
Кабмін виділив понад мільярд гривень на посилення оборонних рубежів у двох областях Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він підкреслив, що Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, сьогодні Кабмін ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.

"На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень - для Чернігівської на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

За його словами, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

Будівництво оборонних рубежів

Нагадаємо, українські бійці створили декілька потужних оборонних рубежів навколо столиці та Київської області.

До того ж, наші захисники почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з невизнаним Придністров'ям.

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Денис Шмигаль
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