Кабмин выделил более миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей в двух областях

Правительство выделило более 1,2 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он подчеркнул, что Украина ежедневно укрепляет свою обороноспособность. Так, сегодня Кабмин принимает два решения для усиления оборонных рубежей северо-восточных регионов.

"По запросу Харьковской и Черниговской областных военных администраций из резервного фонда госбюджета выделяем более 1,2 млрд гривен", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что 911,5 млн гривен выделят для Харьковской области и более 363 млн гривен - для Черниговской на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.

По его словам, заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.

Строительство оборонительных рубежей

Напомним, украинские бойцы создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг столицы и Киевской области.

К тому же, наши защитники начали строить фортификационные сооружения на границе с непризнанным Приднестровьем.

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