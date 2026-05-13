Кабмін узявся за борги на ринку електроенергії, щоб узимку не було проблем зі світлом

Уряд запускає комплекс рішень для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії та зниження накопичених боргів в енергетичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Юлії Свириденко.
Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Кабінет Міністрів доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, "Укренерго" та "Енергоатом" підготувати механізми, які мають стабілізувати фінансові розрахунки на ринку електроенергії.
За словами Юлії Свириденко, ключова мета - зупинити зростання заборгованості та забезпечити більш стійку роботу енергетичної системи.
Окремо, як наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, планується запуск спеціального механізму постачання електроенергії для підприємств теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт.
Цей крок, за інформацією з посту прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, має стабілізувати розрахунки і запобігти подальшому накопиченню боргів.
Також зміниться схема розподілу коштів усередині теплокомуненерго - частина платежів автоматично спрямовуватиметься на оплату електроенергії.
Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністерство оборони повинно підготувати механізми погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо в зонах бойових дій.
Крім того, за словами Свириденко, Міністерство енергетики спільно з Міністерством фінансів і Міністерством економіки за участю НКРЕКП і "Укренерго" мають опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями варіанти залучення коштів для покриття заборгованості на балансуючому ринку електроенергії.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, що вирішення проблеми боргів є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону та стійкості енергосистеми країни.
Нагадуємо, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що ключовими завданнями компанії залишаються підготовка до майбутнього опалювального сезону та інвестиції в підвищення стійкості енергосистеми.
Зазначимо, що Укренерго направило до НКРЕКП пропозицію переглянути тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік.