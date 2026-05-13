Кабмін узявся за борги на ринку електроенергії, щоб узимку не було проблем зі світлом

Уряд запускає системні зміни в енергетиці

Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Кабінет Міністрів доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, "Укренерго" та "Енергоатом" підготувати механізми, які мають стабілізувати фінансові розрахунки на ринку електроенергії.

За словами Юлії Свириденко, ключова мета - зупинити зростання заборгованості та забезпечити більш стійку роботу енергетичної системи.

Новий механізм поставок для ключових підприємств

Окремо, як наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, планується запуск спеціального механізму постачання електроенергії для підприємств теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт.

Цей крок, за інформацією з посту прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, має стабілізувати розрахунки і запобігти подальшому накопиченню боргів.

Також зміниться схема розподілу коштів усередині теплокомуненерго - частина платежів автоматично спрямовуватиметься на оплату електроенергії.

Окремі рішення для армії та міжнародних партнерів

Як зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністерство оборони повинно підготувати механізми погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо в зонах бойових дій.

Крім того, за словами Свириденко, Міністерство енергетики спільно з Міністерством фінансів і Міністерством економіки за участю НКРЕКП і "Укренерго" мають опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями варіанти залучення коштів для покриття заборгованості на балансуючому ринку електроенергії.

Підготовка до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, що вирішення проблеми боргів є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону та стійкості енергосистеми країни.