Головна » Бізнес » Енергетика

"Укренерго" ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії

13:38 12.05.2026 Вт
2 хв
Компанія просить змінити тарифи на передачу електроенергії через нові правила на ринку
aimg Анастасія Мацепа
"Укренерго" ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії Фото: тарифи для населення поки змінювати не планують (Getty Images)
НЕК "Укренерго" звернулася до НКРЕКП із пропозицією переглянути тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік. У компанії пояснюють це зростанням валютного курсу, зменшенням прогнозних обсягів передачі електроенергії та змінами на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго".

Головне:

  • Тарифи на передачу електроенергії можуть переглянути у 2026 році.
  • В "Укренерго" пояснюють це зростанням курсу валют та змінами на ринку.
  • Для побутових споживачів вартість електроенергії не зміниться.
  • Компанія заявляє про необхідність уникнути накопичення боргів у галузі.

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до Регулятора з пропозицією внести зміни до тарифів компанії на передачу електроенергії та диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік.

У компанії назвали кілька причин для перегляду чинних тарифів.

Однією з них є зростання курсу іноземних валют щодо гривні. В "Укренерго" пояснюють, що це створює додаткове фінансове навантаження, зокрема через виконання спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, вартість якої прив’язана до євро.

Також у компанії звернули увагу на перегляд прогнозного балансу Об’єднаної енергосистеми України до кінця 2026 року. За новими розрахунками, прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а обсяг її передачі – на 5,5%.

В "Укренерго" зазначають, що це безпосередньо впливає на тарифні надходження, за рахунок яких фінансуються витрати оператора системи передачі.

Ще одним фактором компанія називає лібералізацію прайс-кепів, яку НКРЕКП запровадила з 1 травня 2026 року. Через це зростає середньозважена ціна електроенергії, яка використовується як база для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.

У компанії наголошують, що перегляд тарифів потрібен для підтримки стабільної роботи енергосистеми, підготовки до зими та недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії.

Водночас в "Укренерго" окремо підкреслили, що тарифи компанії не стосуються побутових споживачів. Тому можливий перегляд тарифів не вплине на вартість електроенергії для населення.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
