Кабмин взялся за долги на рынке электроэнергии, чтобы зимой не было проблем со светом

20:16 13.05.2026 Ср
2 мин
Решение вопроса задолженности имеет критическое значение
aimg Анастасия Никончук
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач РБК-Украина)

Правительство запускает комплекс решений для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии и снижения накопленных долгов в энергетической сфере.

Правительство запускает системные изменения в энергетике

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Кабинет Министров поручил профильным министерствам, НКРЭКУ, Укренерго и Энергоатом подготовить механизмы, которые должны стабилизировать финансовые расчеты на рынке электроэнергии.

По словам Юлии Свириденко, ключевая цель — остановить рост задолженности и обеспечить более устойчивую работу энергетической системы.

Новый механизм поставок для ключевых предприятий

Отдельно, как подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко, планируется запуск специального механизма поставок электроэнергии для предприятий теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт.

Этот шаг, по информации из поста премьер-министра Украины Юлия Свириденко, должен стабилизировать расчеты и предотвратить дальнейшее накопление долгов.

Также изменится схема распределения средств внутри теплокоммунэнерго — часть платежей будет автоматически направляться на оплату электроэнергии.

Отдельные решения для армии и международных партнеров

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Министерство обороны должно подготовить механизмы погашения долгов и текущих расчетов военных подразделений, особенно в зонах боевых действий.

Кроме того, по словам Свириденко, Министерство энергетики совместно с Министерством финансов и Министерством экономики при участии НКРЭКУ и Укренерго должны проработать с международными финансовыми организациями варианты привлечения средств для покрытия задолженности на балансирующем рынке электроэнергии.

Подготовка к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, что решение проблемы долгов является критически важным для стабильного прохождения следующего отопительного сезона и устойчивости энергосистемы страны.

Напоминаем, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что ключевыми задачами компании остаются подготовка к предстоящему отопительному сезону и инвестиции в повышение устойчивости энергосистемы.

Отметим, что Укрэнерго направило в НКРЭКУ предложение пересмотреть тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год.

