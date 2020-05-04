Кабмин уволил Васильченко с должности главы ГАСИ

Юрий Васильченко пробыл на должности чуть меньше двух месяцев
Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Напомним, 11 марта текущего года Кабинет министров назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.
Кроме того, о ликвидации ГАСИ в Кабинете министров заговорили еще летом прошлого года. Минрегион создал рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.
Добавим, что в начале марта президент Владимир Зеленский заявлял, что ГАСИ будет ликвидирована в ближайшие две недели. При этом он добавил, что инспекция является одной из самых коррумпированных организаций в стране.