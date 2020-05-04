Кабмін звільнив Васильченка з посади голови ДАБІ

Фото: Юрій Васильченко (Facebook com)

Юрій Васильченко пробув на посаді трохи менше двох місяців

Кабінет міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідне розпорядження №482-р було підписано 29 квітня 2020 року.

"Звільнити Васильченко Юрія Миколайовича з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 11 березня поточного року Кабінет міністрів призначив Юрія Васильченка головою ДАБІ. До цього Васильченко обіймав посаду начальника відділу з питань обстеження і паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації ДАБІ.

Крім того, про ліквідацію ДАБІ в Кабінеті міністрів заговорили ще влітку минулого року. Мінрегіон створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших.

Додамо, що на початку березня президент Володимир Зеленський заявляв, що ДАБІ буде ліквідована в найближчі два тижні. При цьому він додав, що інспекція є однією з найбільш корумпованих організацій в країні.