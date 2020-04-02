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Кабмин уволил одного из заместителей главы Минфина

Новости » Политика     02.04.2020 - 13:21
Кабмин уволил одного из заместителей главы Минфина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение

Кабинет министров Украины уволил Олега Мельника с должности заместителя министра финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, на сайте КМУ опубликовано соответствующее распоряжение правительства от 1 апреля №362.

"Уволить Мельника Олега Владимировича с должности заместителя министра финансов Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 закона "О центральных органах исполнительной власти", - указано в тексте документа.

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко. За его назначение проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

В ходе предварительного внеочередного заседания Рада уволила Игоря Уманского с должности главы Минфина. Однако сначала голосов за назначение Марченко не хватило. Его назначение поддержали только 223 нардепа.

В воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов и Сергей Марченко, которого рассматривали на смену министра финансов Игоря Уманского.

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