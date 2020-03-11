ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:13
Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы
Фото: Александр Стародубцев (facebook.com/OleksandrStarodubtsev)

Временно исполнять обязанности главы Агентства будет Владимир Куприй

Кабинет министров Украины уволил с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Сообщается, что Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата государственных служащих, а также ликвидация или реорганизация государственного органа.

Исполнение обязанностей главы агентства временно возложили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.

Отметим, что в ноябре прошлого года Кабинет министров назначил Александра Стародубцева главой Национального агентства.

Напомним, 11 марта Кабмин назначил нового представителя правительства в Верховной раде вместо Елены Шуляк, которая подала в отставку. Новым представителем Кабмина в парламенте стал нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Добавим, что ранее правительство назначило исполняющих обязанности двух ведомств - Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерства культуры.

Комитет рекомендует Раде принять закон о доступе украинцев к кадастрам Кабмин назначил нового главу ГАСИ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныувольнениеНацагентство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь