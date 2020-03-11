Кабмин уволил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Фото: Александр Стародубцев (facebook.com/OleksandrStarodubtsev)

Временно исполнять обязанности главы Агентства будет Владимир Куприй

Кабинет министров Украины уволил с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Сообщается, что Стародубцева уволили в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата государственных служащих, а также ликвидация или реорганизация государственного органа.

Исполнение обязанностей главы агентства временно возложили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.

Отметим, что в ноябре прошлого года Кабинет министров назначил Александра Стародубцева главой Национального агентства.

Напомним, 11 марта Кабмин назначил нового представителя правительства в Верховной раде вместо Елены Шуляк, которая подала в отставку. Новым представителем Кабмина в парламенте стал нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Добавим, что ранее правительство назначило исполняющих обязанности двух ведомств - Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также Министерства культуры.