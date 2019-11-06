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Кабмин принял ряд кадровых решений в министерствах и госпредприятиях

Новости » Политика     06.11.2019 - 13:50
Кабмин принял ряд кадровых решений в министерствах и госпредприятиях
Фото: Заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Кабмин назначил замминистра Минюста, главу Нацагентства по вопросам госслужбы и главу Госслужбы геологии

Кабинет Министров Украины утвердил ряд назначений в украинских министерствах и госпредприятиях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

Сообщается, что речь идет о постах в Министерстве юстиций, Национальном агентстве по вопросам государственной службы, Госслужбе геологии, предприятии "Энергосталь" и "Морском торговом порту Черноморск":

  • Василик Виталий Валентинович - замминистра в Министерстве Юстиции.
  • Стародубцев Александр Евгеньевич - глава Национального агентства по вопросам государственной службы.
  • Опимах Роман Евгеньевич - глава государственной службы геологии и недр.

"Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В данную ассоциацию входит компания Burisma, из-за которой и развернулся весь скандал с Байденом, Трампом и Зеленским в США", – написал нардеп.

  • Балабай Василий Николаевич - исполняющий обязанности генерального директора, государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности" "Энергосталь".
  • Попов Александр Николаевич - исполняющий обязанности директора, государственного предприятия "Морской торговый порт Черноморск".

Напомним, 4 ноября правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Также был уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дехтяренко и объявлен конкурс на занятие должности главы Государственного космического агентства.

Также РБК-Украина сообщало, что Валерий Тарасюк стал новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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