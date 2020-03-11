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Кабмін звільнив главу Нацагентства з питань держслужби

Новини » Політика     11.03.2020 - 15:13
Кабмін звільнив главу Нацагентства з питань держслужби
Фото: Олександр Стародубцев (facebook.com/OleksandrStarodubtsev)

Тимчасово виконувати обов'язки глави Агентства буде Володимир Купрій

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження.

Повідомляється, що Стародубцева звільнили згідно з частиною 1 статті 871 закону "Про державну службу". Серед підстав для звільнення у статті прописано скорочення штату державних службовців, а також ліквідація або реорганізація державного органу.

Виконання обов'язків голови Агентства тимчасово поклали на першого заступника Стародубцева Володимира Купрія.

Відзначимо, що в листопаді минулого року Кабінет міністрів призначив Олександра Стародубцева головою Національного агентства.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін призначив нового представника уряду у Верховній раді замість Олени Шуляк, яка подала у відставку. Новим представником Кабміну в парламенті став нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

Додамо, що раніше уряд призначив виконуючого обов'язки двох відомств - Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерства культури.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнизвільненняНацагентство
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