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Кабмин уволил двух заместителей министра образования

Новости » Политика    04.09.2019 - 23:33
Кабмин уволил двух заместителей министра образования
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду

Кабинет министров на заседании в среду уволил заместителей министра образования и науки Максима Стриху и Романа Гребу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, сейчас в министерстве остались работать первый заместитель министра Павел Хобзей, заместители Юрий Рашкевич, Вадим Карандий и Светлана Даниленко, а также государственный секретарь Павел Полянский.

Напомним, в среду, 4 сентября, на заседании Кабмина рассмотрят вопрос о назначении представителя правительства в Верховной раде. На должность предлагается назначить народного депутата Ирину Верещук.

Кроме того, министры планировали рассмотреть вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти, а также кадровые вопросы.

РБК-Украина ранее писало, что правительство официально сформировало новые министерства и передало полномочия новым министрам.

Подчеркнем, Рада 29 августа проголосовала за состав нового Кабинета министров. Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

Министром образования и науки в ходе пакетного голосования Рада назначила Анну Новосад. В Минобразования она работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

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