Кабмін звільнив двох заступників міністра освіти

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив заступників міністра освіти і науки Максима Стріху та Романа Гребу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, зараз у міністерстві залишилися працювати перший заступник міністра Павло Хобзей, заступники Юрій Рашкевич, Вадим Карандій та Світлана Даниленко, а також державний секретар Павло Полянський.

Нагадаємо, в середу, 4 вересня, на засіданні Кабміну розглянуть питання про призначення представника уряду у Верховній раді. На посаду пропонується призначити народного депутата Ірину Верещук.

Крім того, міністри планували розглянути питання припинення паперового документообігу між органами виконавчої влади, а також кадрові питання.

РБК-Україна раніше писало, що уряд офіційно сформував нові міністерства і передало повноваження новим міністрам.

Підкреслимо, Рада 29 серпня проголосувала за склад нового Кабінету міністрів. Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат.

Міністром освіти і науки в ході пакетного голосування Рада призначила Анну Новосад. У Міносвіти вона працює з 2014 року. З березня до листопада 2014 року обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.