Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство увеличит доплаты врачам в среднем на 3 тысячи гривен. Также Кабмин продолжает готовить медучреждения, в частности это касается обустройства койкомест для зараженных коронавирусом.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На эти цели направлены почти 6 мпрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам.

Напомним, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.