ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль

Киев, Среда 09 сентября 2020 13:58
Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Правительство увеличит доплаты врачам в среднем на 3 тысячи гривен. Также Кабмин продолжает готовить медучреждения, в частности это касается обустройства койкомест для зараженных коронавирусом.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На эти цели направлены почти 6 мпрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Отметим, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам.

Напомним, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика зарплатаврачи
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь