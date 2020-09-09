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Кабмін збільшить доплати лікарям на 3 тисячі гривень, - Шмигаль

Київ, Середа 09 вересня 2020 13:58
Кабмін збільшить доплати лікарям на 3 тисячі гривень, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Уряд збільшить доплати лікарям в середньому на 3 тисячі гривень. Також Кабмін продовжує готувати медзаклади, зокрема це стосується облаштування ліжкомісць для заражених коронавірусом.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На ці потреби спрямовано майже 6 мпрд гривень, а безпосередньо лікарям будуть збільшені доплати на 3 тисячі гривень", - сказав Шмигаль.

Крім того, він додав, що на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення про додаткове облаштування лікарень в умовах епідемії.

Зазначимо, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив підвищення зарплат медичним працівникам.

Нагадаємо, в квітні 2020 року зарплата в сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.

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