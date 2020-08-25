Комитет Рады согласовал повышение зарплат медикам с сентября

Фото: медики (УНИАН)

На доплаты из Фонда СOVID-19 выделят 6 млрд гривен

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам. Повышение ожидается уже с сентября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

"Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. На новые доплаты к окладу работников из Фонда СOVID-19 выделят 6 миллиардов гривен. Такое решение сегодня согласовал бюджетный комитет на своем заседании", - указано в сообщении.

Указано, что в сентябре - декабря 2020 года:

врачи (независимо от должностей - 133 000 человек) получат доплату размером 70% от должностного оклада, то есть 3561 гривну в месяц;

специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247000 человек) получат доплату в размере 50%, то есть ежемесячная доплата - 2361 гривна;

младший медперсонал (138000 человек) - 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата - 1181 гривна.

Напомним, в июле Кабинет министров выделил средства на повышение зарплаты медицинских работников с 1 сентября; повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что медикам с 1 сентября повысят заработную плату на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории.

Так, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.