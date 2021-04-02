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Кабмин может утвердить Концепцию развития крымскотатарского языка на следующей неделе

Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство может утвердить Концепцию развития крымскотатарского языка уже на следующей неделе. А именно в следующую среду.

Об этом сообщает правительственный портал.

Данный стратегический документ нарабатывает Минреинтеграции.

По его словам, правительственный комитет поддержал проект Концепции, который станет базовым для разработки Стратегии на 2022-2032 годы.

"Это очень важно, потому что у нас вскоре состоится заседание на региональном уровне ООН, где будет и вопрос развития языков коренных народов. Я надеюсь, что в следующую среду эта концепция будет поддержана моими коллегами и утверждена правительством", - сказал чиновник.

Кроме того, Резников сообщил, что его министерство работает над законом "О государственной политике переходного периода".

"Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации, и уже вскоре доработанный итоговый драфт, с учетом всех предложений, будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы Кабинет министров разработал Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Соответствующий указ глава государства подписал 26 февраля.

Как писало РБК-Украина, Украина намерена интегрировать крымскотатарский язык в цифровые платформы. Ожидается, что в ближайшее время начнется наполнение статей "Википедии" на этом языке.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКрымАлексей Резников
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