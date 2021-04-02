Кабмін може затвердити Концепцію розвитку кримськотатарської мови наступного тижня

Даний стратегічний документ напрацьовує Мінреінтеграції.

За його словами, урядовий комітет підтримав проект Концепції, який стане базовим для розробки Стратегії на 2022-2032 роки.

"Це дуже важливо, тому що у нас невдовзі відбудеться засідання на регіональному рівні ООН, де буде і питання розвитку мов корінних народів. Я маю надію, що в наступну середу ця концепція буде підтримана моїми колегами та затверджена урядом", - сказав урядовець.

Крім того, Резніков поінформував, що його міністерство працює над законом "Про державну політику перехідного періоду".

"Наразі ми опрацьовуємо численні рекомендації, і вже незабаром доопрацьований підсумковий драфт, з урахуванням всіх пропозицій, буде оприлюднений і представлений публічно ще раз. Більш того, ми очікуємо, що оцінку цьому документу надасть і Венеціанська комісія", - підкреслив віце-прем'єр.