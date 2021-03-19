ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина интегрирует крымскотатарский язык в цифровые платформы. Начнет с "Википедии"

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 17:38
Украина интегрирует крымскотатарский язык в цифровые платформы. Начнет с "Википедии" Фото: "Википедию" переведут на крымскотатарский язык (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена интегрировать крымскотатарский язык в цифровые платформы. Ожидается, что в ближайшее время начнется наполнение статей "Википедии" на этом языке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что замминистра Снавера Сейтхалилев провел встречу с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антоном Процюком, программным менеджером государственного учреждения "Украинский институт" Ксенией Калиной, крымскотатарской молодежью и активистами.

На встрече обсуждали начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке. Минреинтеграции для этого планирует использовать методику привлечения общественности к созданию текстов.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" - это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризировать его за пределами этнической группы", - отметил Сейтхалилев.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что на оккупированном полуострове запрещают украинский и крымскотатарский языки.

Также ранее СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Крым язык Википедия
NEWS
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине