Кабмин может утвердить Концепцию развития крымскотатарского языка на следующей неделе

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство может утвердить Концепцию развития крымскотатарского языка уже на следующей неделе. А именно в следующую среду.

Данный стратегический документ нарабатывает Минреинтеграции.

По его словам, правительственный комитет поддержал проект Концепции, который станет базовым для разработки Стратегии на 2022-2032 годы.

"Это очень важно, потому что у нас вскоре состоится заседание на региональном уровне ООН, где будет и вопрос развития языков коренных народов. Я надеюсь, что в следующую среду эта концепция будет поддержана моими коллегами и утверждена правительством", - сказал чиновник.

Кроме того, Резников сообщил, что его министерство работает над законом "О государственной политике переходного периода".

"Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации, и уже вскоре доработанный итоговый драфт, с учетом всех предложений, будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия", - подчеркнул вице-премьер.