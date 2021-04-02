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Кабмін може затвердити Концепцію розвитку кримськотатарської мови наступного тижня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 13:34
Кабмін може затвердити Концепцію розвитку кримськотатарської мови наступного тижня Фото: Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що уряд може затвердити Концепцію розвитку кримськотатарської мови уже наступного тижня. А саме наступної середи.

Про це повідомляє урядовий портал.

Даний стратегічний документ напрацьовує Мінреінтеграції.

За його словами, урядовий комітет підтримав проект Концепції, який стане базовим для розробки Стратегії на 2022-2032 роки.

"Це дуже важливо, тому що у нас невдовзі відбудеться засідання на регіональному рівні ООН, де буде і питання розвитку мов корінних народів. Я маю надію, що в наступну середу ця концепція буде підтримана моїми колегами та затверджена урядом", - сказав урядовець.

Крім того, Резніков поінформував, що його міністерство працює над законом "Про державну політику перехідного періоду".

"Наразі ми опрацьовуємо численні рекомендації, і вже незабаром доопрацьований підсумковий драфт, з урахуванням всіх пропозицій, буде оприлюднений і представлений публічно ще раз. Більш того, ми очікуємо, що оцінку цьому документу надасть і Венеціанська комісія", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб Кабінет міністрів розробив Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Відповідний указ глава держави підписав 26 лютого.

Як писало РБК-Україна, Україна має намір інтегрувати кримськотатарську мову в цифрові платформи. Очікується, що найближчим часом розпочнеться наповнення статей "Вікіпедії" цією мовою.

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