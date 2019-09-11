Кабмин утвердил условия использования кредита 320 млн евро на метро в Харькове

Кабинет министров утвердил порядок и условия использования средств совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) "Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что в три раза сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Кроме того, планируется приобретение нового подвижного состава.

"Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита.

О том, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк планируют выделить 320 млн евро на финансирование развития харьковского метрополитена было известно еще в 2017 году.

О планах профинансировать строительство метро в Харькове ЕБРР заявлял еще в 2014 году.